Dai tir, agli aerei, ai taxi. Non solo Alitalia incrocerà le braccia come ha annunciato per il 5 aprile. Contro gli oltre duemila esuberi annunciati si bloccheranno per 24 ore tutti i lavoratori della compagnia aerea. La prossima settimana iniziano comunque nuovi disagi per i viaggiatori: in diversi settori.

FINE SETTIMANA CON I TIR DAY

Si inizia durante il fine settimana con il “Tir day” organizzato da Unatras coinvolgerà, a partire dal 18 marzo, venti città in 11 regioni. Non si tratta di uno sciopero reale ma di una serie di iniziative per chiedere al Governo di rispettare gli impegni assunti. Quali? La determinazione dei costi indicativi di esercizio da far valere nei confronti dei committenti al contrasto della concorrenza sleale, le sanzioni contro il mancato rispetto dei tempi di pagamento, lo sblocco delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. Oltre alle conferenze stampa e sit -in vari ci saranno

anche cortei con “camion lumaca”, ovvero mezzi pesanti sfileranno per strada. A Roma il corteo dei camion arriverà davanti alla sede Rai di Saxa Rubra.

SCIOPERO ENAV LUNEDI’ 20 MARZO

Più complicato per chi vola. Lunedì sarà fermo, dalle 13 alle 17 per lo sciopero nazionale, il personale operativo dell’Enav ed il personale amministrativo nelle ultime 4 ore del servizio. La sigla sindacale CUB Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB) ha proclamato invece un’intera giornata di sciopero. Alitalia ha già cancellato 40 voli tra nazionali ed internazionali.

GIOVEDI’ STOP DEI TAXI

Giovedì torna la protesta dei tassisti. Non partecipano tutte le sigle ma solo alcune: Fit Cisl taxi, Uil Trasporti taxi, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Usb taxi, Uti, Unica Cgil, Unimpresa. Non aderiranno gli autisti delle Associazioni Nazionali della Cooperazione (Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative), dell’Artigianato (Confartigianato, Cna, Sna Casartigiani) e del Commercio (Silt-Confcommercio).

(ANSA/ TELENEWS)