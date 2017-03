#vaucher al posto di #voucher. Un hashtag ripetuto da decine di utenti di Twitter oggi. L’abolizione dei buoni lavoro decisa dal Governo Gentiloni è una delle notizie più importanti del giorno, e sui social media se ne parla come capita sempre in simili occasioni. Con un piccolo problema: non pochi utenti di Twitter scrivono il loro pensiero con un hashtag sbagliato, scrivendo vaucher, ovvero come si pronuncia, al posto di voucher, da grafia corretta. Vaucher ovviamente è un errore e non significa nulla, a parte l’assonanza con il termine corretto per indicare i buoni lavoro.

Ecco l’hashtag #vaucher, e alcuni dei commenti di oggi.