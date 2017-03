Justin Trudeau è stato picchiato da Matthew Perry alle elementari. L’episodio è stato raccontato dall’attore canadese, noto per aver interpretato Chandler Bing nella fortunata serie TV Friends, nella trasmissione condotta da Jimmy Kimmel. Matthew Perry ha raccontato di aver picchiato il futuro primo ministro del Canada insieme a un suo amico, Chris Murray, che gli ha ricordato quanto fatto insieme alle elementari, quando frequentavano la quinta. Perry ha rimarcato di non esser orgoglioso di quanto fatto, e di trovare il suo comportamento da piccolo particolarmente stupido. L’attore ha spiegato che probabilmente Justin Trudeau, all’epoca figlio del primo ministro in carica del Canada, Pierre Trudeau, è stato spiegato perchè aveva risultati eccezionali in uno sport a differenza sua. Perry è cresciuto in Canada, e sua madre è stata l’addetta stampa di Pierre Trudeau, premier dal 1968 al 1979 e poi dal 1980 al 1984. Ecco il video in cui l’attore racconta a Jimmy Kimmel di aver picchiato Justin Trudeau. Foto copertina: Remiorz/Canadian Press/ABACAPRESS.COM