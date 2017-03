Tasse, in arrivo l’aumento delle accise su tabacchi e carburanti

L’ex premier Matteo Renzi ha più volte pubblicamente garantito che Pd e governo non hanno intenzione di far screscere il peso del fisco sui contribuenti. «Non possiamo spremere ulteriormente i cittadini. Il tema di non aumentare le tasse è un principio di serietà nei confronti dei cittadini», ha detto a febbraio alla direzione Pd. Presto però, tra poche settimane, potrebbe essere una strada obbligata per l’esecutivo l’aumento di alcune accise.

TASSE, IN ARRIVO AUMENTO ACCISE SU TABACCHI E CARBURANTI

Come spiega Amedeo La Mattina sul quotidiano La Stampa il governo nella manovra correttiva di aprile inserirà l’aumento delle accise su tabacchi e carburanti. La decisione sarebbe stata presa dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal ministro dell’Economia:

Paola De Micheli, sottosegretario all’Economia, lo ha anticipato l’altra sera in commissione Ambiente della Camera: il governo intende inserire per decreto nella manovra correttiva alcune misure per la crescita. Un’anticipazione rispetto a quelle che ci saranno ad ottobre nella legge di stabilità. Adesso un antipasto, con un occhio particolare alla fiscalità di vantaggio per tutte le zone interessate al terremoto. Quello che però De Micheli non ha detto nella commissione presieduta da Ermete Realacci è che nello stesso decreto verrà previsto l’aumento delle accise su tabacchi e carburanti. Non sembra che ci sia invece un taglio alla spesa pubblica. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal premier Paolo Gentiloni e dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che si sono visti ieri a Palazzo Chigi per mettere a punto il Def.

Dunque, Renzi dovrà in un modo o nell’altro cedere. L’aumento delle accise è uno dei passi da compiere per il rientro di 3,4 miliardi entro il 10 aprile chiesto da Bruxelles per correggere i conti ed evitare la procedura d’infrazione.

(Foto: ANSA / ANGELO CARCONI)