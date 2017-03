Tutti pazzi per Marion, la bimba che ha interrotto l’intervista del papà alla Bbc

L’esperto di Sud Corea Robert E. Kelly non ha pensato di diventare così popolare a causa di una intervista alla Bbc. Durante l’intervista, condotta via Skype, i suoi due piccoli bambini, Marion e James, si erano intrufolati nello studio, disturbando in modo giocoso e amabile il loro papà. Ed è proprio la piccolina, Marion, che è entrata nel cuore di diversi utenti su Twitter a seguito della conferenza stampa della simpatica famiglia.

Già, perché durante l’incontro con i giornalisti Marion ha conquistato tutti fissando la stampa a suo modo. C’è chi su Twitter ammette di fare già shopping on line copiando il suo look e chi ironizza sulla popolarità della bambina che ben sovrasta quella dei Kelly. Una popolarità ben descritta anche da un pezzo del Telegraph.

