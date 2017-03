Pornhub invita tutti a vestirsi da panda e…

No, non è una particolare richiesta per arricchire il mercato del porno. Il famoso canale video Pornhub ha lanciato una particolare campagna per i suoi numerosi followers. E credeteci, è a fin di bene.

PORNHUB: “FATE SESSO VESTITI DA PANDA”

Oggi è la giornata dei Panda, il Panda Day. Forse non lo sapete ma i panda giganti non sono famosi per la loro foga amatoria. Affatto. I maschi – come ben spiega il video lanciato da Pornhub – trascorrono la maggior parte del loro tempo a dormire e mangiare, e le femmine sono fertili solo un paio di giorni l’anno. Una strage per la loro specie. Per questo è molto difficile aumentare la loro popolazione a livello mondiale. I panda giganti sono molto vulnerabili e compaiono ancora sulla Red List IUCN delle specie minacciate.

Porn Hub li vuole aiutare.

Come? Il canale invita i propri utenti a mascherarsi da panda giganti e girare e caricare sul portale il proprio “panda porn”. Pornhub devolverà 100 dollari alle organizzazioni non governative che tutelano i panda per ogni video caricato. Ovviamente l’opera in questione deve essere rigorosamente “Panda Style”. Non solo: più il video sarà apprezzato più contribuirà alla causa perché alle associazioni sarà inoltre donato un centesimo per view (visita) a partire da questo 16 aprile.

Per maggiori istruzioni ecco qui sotto il video che spiega la campagna. Lo slogan è inequivocabile: “Make love save panda”.

guarda il video: