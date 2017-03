Tutti i numeri della Finanza sui ladri di spesa pubblica

Stamattina a Roma, presso il Salone d’Onore della caserma Sante Laria, alla presenza del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi è stato presentato il Rapporto Annuale 2016 sull’attività svolta dalle Fiamme Gialle. Uno dei paragrafi più interessanti del documento è sicuramente quello riguardante i risultati conseguiti lo scorso anno nel controllo sulla spesa pubblica e nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

LADRI DI SPESA PUBBLICA: 5,4 MLD DI DANNI ERARIALI E 6,3 MLD DI APPALTI IRREGOLARI

Sono 9 le cifre significative che la Gdf indica per quantificare il lavoro di contrasto alle truffe su fondi pubblici e all’illegalità nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le frodi nella richiesta o nella percezione delle risorse a carico del bilancio dell’Unione Europea le Fiamme Gialle segnalano contributi indebitamente percepiti o richiesti per 339,6 milioni di euro e contributi indebitamente percepiti o richiesti per 19,5 milioni (182 indagini o attvità di polizia giudiziaria effettuate, 1.121 controlli eseguiti e 896 soggetti denunciati). Per quanto concerne invece le frodi nella richiesta o nella percezione di fondi a carico del bilancio nazionale o dei bilanci degli enti locali sono emersi contributi indebitamente percepiti o richiesti per 437,2 milioni di euro e sequestri per 114,6 milioni (con 189 indagini o attività di polizia giudiziaria, 634 controlli e 2.170 denunciati). Più basse ma comunque allarmanti sono le cifre su reati e altri illeciti contro la pubblica amministrazione. Nel 2016 ci sono stati sequestri per 85 milioni di euro. Estremamente alti invece i numeri relativi agli illeciti in materia di appalti pubblici. Sono 3 miliardi e 390 milioni di euro le somme oggetto di assegnazione irregolare (1.341 indagini e attività di polizia giudiziaria, 521 controlli e 1.866 denunciati). Ma rilevanti sono anche i numeri della responsabilità amministrativa per danni erariali. I danni erariali segnalati lo scorso anno sono stati quantificati in 5 miliardi e 393 milioni di euro (con 2.058 controlli eseguiti e 8.067 soggetti segnalati). Infine, la spesa previdenziale, la spesa sanitaria e le prestazioni sociali agevolate. Sono state accertate frodi per 163,6 milioni di euro ed effettuati sequestri per 23,5 milioni (addirittura 14.585 controlli eseguiti e 17.354 soggetti verbalizzati).

(Foto: ANSA / STEFANO PORTA)