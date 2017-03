WhatsApp fa un passo indietro: tornano i vecchi status

WhatsApp torna indietro: non saranno più disponibili i nuovi status. L’innovazione ispirata a Snapchat non è stata molto calcolata dagli utenti. A confermare il dietrofront WhatsApp a Techcrunch: dai prossimi giorni la piattaforma di messaggistica ridarà agli utenti la possibilità di impostare uno status come accadeva prima dell’aggiornamento di metà aprile.

WHATSAPP STATUS: TORNANO I VECCHI STATI

Niente più storie. Torna il classico vecchio status testuale. Per crearlo o modificarlo basterà entrare nel menù delle impostazioni e da lì raggiungere la schermata del proprio profilo: alla voce info, sopra al numero di telefono, si potranno scegliere status preconfezionati o crearne uno nuovo. Stavolta senza foto, né video.