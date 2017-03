Qualcuno ha twittato dall’account di McDonald’s contro Donald Trump

Probabilmente qualcuno verrà licenziato da McDonald’s nelle prossime ore. Un tweet è partito dall’account ufficiale della società rivolgendosi in modo poco consono verso il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. «Sei un presidente disgustoso – recita il tweet – e ci piacerebbe riavere indietro Barack Obama, inoltre hai le mani piccole».

Non solo. Il tweet, ora non più disponibile, è stato pinnato in cima alla pagina.

Chi l’ha scritto? McDonald’s, contattata dal sito Mashable, non ha finora rilasciato alcun commento. Intanto c’è già chi esulta per le gesta del coraggioso social media manager. Personaggio che avrà le ore contate, forse.