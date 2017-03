C’è una novità utile per i calvi. Forse | VIDEO

Okay che la moda ha da tempo sdoganato il look maschile tipo testa calva a mo’ di palla da bowling, ma non tutti gli uomini hanno il fascino di Bruce Willis, per cui ci può stare che si tenti comunque di correre ai ripari con soluzioni estetico/tricologiche di ripiego. Tra tutte le possibili opzioni a cui ricorrono gli uomini, il parrucchino, antesignano del trapianto, ha da tempo perso il suo appeal. Chissà se questo nuovo modello, che promette miracoli, riuscirà a invertire la rotta.

L’articolo è stato pubblicato su Bitchyf.

Mai più calvi: arriva in Italia il “parrucchino del futuro”, dura settimane e ci si può fare anche il bagno (VIDEO) Volgarmente chiamati “parrucchini”, queste parrucche a colla non sono altro che semplici front lace (usatissimi dalle donne di colore) che stanno prendendo piede anche nella versione maschile.

La marca che li produce arriverà anche in Italia e promette parrucche a colla per uomo con cui è possibile farci il bagno e la doccia.

La colla dura un paio di settimane ed i capelli sembrano veri.

Proprio come quelli di Beyoncé.

Insomma, da vecchi dimenticate il trapianto e spalmatevi la pelata di colla.

Funziona ed è sicuramente meno invadente.

Se vuoi essere aggiornato su mondo del gossip e sull’universo LGBT segui Bitchyf.