«Forza Etna» e «Forza Vesuvio» sui social, consigliera leghista condannata a 20 giorni

Sono costate care ad una attivista leghista espressioni razziste nei confronti di meridionali postate sui social network. Un giudice del Tribunale Penale di Monza ha condannato la consigliera comunale della Lega Nord a Como Donatella Galli a 20 giorni e ad un risarcimento simbolico di un euro per aver pubblicato frasi come «Forza Etna» e «Forza Vesuvio». I fatti risalgono a due anni fa. Una denuncia fu presentata da un noto avvocato napoletano, Angelo Pisani (tra i suoi clienti c’è anche Diego Armando Maradona), due anni fa, quando era presidente dell’Ottava Municipalità della città partenopea, quella di Scampia. È stato lo stesso Pisani a dare notizia del verdetto. Ne parla oggi Luigi Roano sul Mattino di Napoli:

È lo stesso Pisani a dare notizia della condanna e dei fatti: «La condanna della leghista è una grande lezione di dignità e giustizia anche a chi fomenta le piazze e seminando odio e violenza. C’è chi manifesta contro il presunto razzismo assaltando piazze e strade di Napoli, e poi c’è anche chi, impugnandole armi pacifiche del diritto e della cultura, riesce a far condannare in tribunale la leghista che aveva scritto sui social “Forza Etna” e “Forza Vesuvio”, come faremo anche negli stadi a tutela dei valori dello sport».