Fa’ afafine è una parola delle isole Samoa che indica chi si sente nello stesso tempo uomo e donna. Fa’afafine – mi chiamo Alex e sono un dinosauro, è il titolo di un’opera teatrale che sta suscitando continue proteste. Firmata da Giuliano Scarpinato, l’opera è osteggiata da una petizione che ha raccolto oltre 100 mila firma, che chiede il divieto di organizzare rappresentazioni per gli studenti delle scuole medie inferiori e delle elementari. Secondo Generazione famiglia, l’associazione che ha promosso la petizione, l’opera rappresenta la cosiddetta ideologia gender, che vuole annullare l’identità sessuale.

Migliaia di bambini e adolescenti saranno condotti dalle scuole a uno spettacolo che ha l'intento dichiarato di mettere in crisi la loro identità sessuale, la loro stabilità psicoaffettiva. Ancora una volta, sulla base della maledetta ideologia Gender: quella per cui nascere biologicamente maschi e femmine non avrebbe niente a che vedere con la nostra "vera" sessualità, che invece può essere scelta, cambiata, modellata e riformulata a piacimento senza alcun punto di riferimento oggettivo; quella per cui l'uomo e la donna non sono naturalmente complementari; quella per cui qualsiasi unione affettiva ha lo stesso valore sociale e antropologico del matrimonio; quella per cui non esistono "mamma" e "papà", ma "genitore 1, 2, 3, 4…".

