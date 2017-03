Blog di Grillo, parla il titolare del dominio: «Il sito è mio ma non c’entro nulla, mai preso un euro»

«È vero, il dominio è intestato a me dal 2001, è un dato pubblico: sono io». Ha risposto così in un’intervista a Repubblica Bologna Emanuele Bottaro, 50enne modenese che lavora in una società di comunicazione e titolare del dominio web beppegrillo.it. Il suo nome è tornato al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di una memoria difensiva in cui i legali di Beppe Grillo sostengono che il leader M5S non ha alcun potere sul suo blog e sugli account de social network. «Io mi rendo conto che è difficile capire – ha spiegato a Caterina Giusberti – ma ho un rapporto personale con Beppe, punto e basta. Qualcuno può pensare che io gli faccia da prestanome, che abbia dei vantaggi o che ci guadagni, ma non c’è niente di tutto questo. Io dal blog non ho mai preso un euro».

BLOG DI GRILLO, PARLA IL TITOLARE DEL DOMINIO WEB EMANUELE BOTTARO

Emanuele Bottaro ha ricostruito come si è arrivati fin qui: nel 2001 «Beppe non pensava alla politica e il dominio era libero: io gli ho detto ‘prendilo’ ma a lui non interessava, così l’ho fatto io. L’ho registrato solo per toglierlo dal mercato, il blog è venuto dopo. L’ho intestato a me prima ancora che arrivasse Casaleggio», successivamente «a volte se n’è anche parlato, di intestare il blog a qualcun altro, poi Beppe mi ha detto: se non ti dà fastidio io mi fido di te, così tutto è rimasto com’era». «Beppe – ha aggiunto il titolare del dominio - è un amico da vent’anni: è una persona splendida, una delle più corrette, disinteressate e generose che conosca. Il nostro rapporto è talmente fiduciario che tra noi non c’è nulla di scritto». Bottaro infine dice di essere «stato citato in giudizio due volte, su decine di querele arrivate a Grillo. Ma i suoi avvocati hanno sempre spiegato che io non c’entro coi contenuti ed è finita li’. Io proprio non ho nessun tipo di rapporto con l’attività del blog, non so niente, non sono neanche iscritto, non mi sono mai candidato coi 5 Stelle».