Luca Gardella è un ragazzo di 21 anni che frequenta l’istituto Salvemini di Casalecchio di Rena. Lo studente, a un passo dalla maturità, soffre di disturbi mentali dalla nascita per colpa di una malformazione genetica. Quando ha iniziato a frequentare l’istituto superiore faceva fatica a esprimere concetti. Dopo un lungo e faticoso percorso ora però Luca Gardella è in grado di conquistare un diploma, un traguardo che i suoi compagni di classe hanno voluto festeggiare con un video, Mr Be Free.

Nel video, realizzato grazie all’insegnante di sostegno che suona il violino, i ragazzi eseguono un rap, con un ritornello cantato da Luca Gardella, che gioisce rimarcando la sua soddisfazione per i risultati scolastici raggiunti. A La Repubblica il preside del Salvemini evidenzia come il video di Mr Be Free, diventato virale, esprima il miglioramento reciproco ottenuto da Luca Gardella come dai suoi compagni di classe.

Foto copertina: screenshot di La Repubblica