Roma, come tangente chiede il seno rifatto per una sua amica

Non solo banconote o assunzioni. Le tangenti possono essere saldate nei più svariati modi. Perfino con il silicone al seno. Lo dimostra l’inchiesta della Procura di Roma che ha portato all’arresto di 9 persone per reati come corruzione, turbativa d’asta e traffico di influenze. Dalle indagini è emerso una singolare richiesta avanzata da un presunto corrotto: un certificato che attestasse la necessità di un intervento per la sostituzione delle protesi mammarie.

ROMA, SENO RIFATTO COME TANGENTE

Nell’inchiesta è indagato (per traffico di influenza) anche il senatore di Forza Italia e imprenditore della sanità Antonio Angelucci. Uno degli episodi che lo riguarda è la sua richiesta avanzata ad un dirigente della Asl Roma 1, Maurizio Ferraresi, di avvicinare qualcuno della Corte di Cassazione chiamato a decidere sul sequestro di una delle sue aziende. Il dirigente Asl avrebbe provato ad accontentare il parlamentare rivolgendosi all’ex giudice della Suprema Corte, in pensione da poco, Amedeo Franco. Che a sua volta avrebbe chiesto il certificato per un intervento al seno. Ne parla oggi Maria Elena Vincenzi su Repubblica:

Il magistrato si mostra disponibile ad avvicinare l’ex collega, «non un amico, ma uno che conosco da tanti anni», in cambio di un piacere al quale, stando alle intercettazioni riportate nell’ordinanza, lui tiene moltissimo. L’ex ermellino vuole che Ferraresi gli firmi un certificato, con tanto di timbro della Asl, per dire che la sua amica brasiliana, Debora Da Silva Sampaio, aveva «necessità e non solo l’opportunità», scrive il gip Massimo Di Lauro, di un intervento per la sostituzione delle protesi mammarie. Un modo per ottenere il rimborso dall’assicurazione. Che problema c’è? «Te lo faccio io il certificato. Con la medicina legale è inoppugnabile». Nota positiva: il tentativo di influenzare la Cassazione non andò a buon fine perché il presidente di Sezione contattato mandò a quel paese l’ex collega.

