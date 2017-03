Hanno messo all’asta un video hot di Mischa Barton. Senza il suo consenso

Mischa Barton sta affrontando un periodo molto difficile. La star di O.C. è stata ricoverata in una clinica psichiatrica nelle scorse settimane. Chi conosce i rotocalchi sa che l’attrice scivola spesso in crisi alcoliche e depressive. Ora però la situazione sembra peggiorare ancora di più. Secondo quanto riporta il Daily Mail ci sarebbe un video hot di Mischa, girato dall’attrice privatamente con un ex fidanzato che è stato messo all’asta. A riferirlo alla testata Kevin Blatt, imprenditore del porno. Il prezzo del video privato, messo in vendita senza alcun consenso della diretta interessata inizia da una cifra base che va sui 500mila dollari.

(foto via @mischamazing)

MISCHA BARTON OPTA PER LA TUTELA LEGALE: IL COMUNICATO STAMPA

L’attrice ha deciso di tutelarsi. Il suo legale, Lisa Bloom, ha diffuso su Twitter un comunicato stampa ufficiale in cui fa chiarezza sulla questione. «La signorina Barton non autorizza assolutamente la divulgazione di queste immagini. Ritiene che il video sia stato registrato senza il suo consenso da qualcuno che frequentava in passato. Per questo digustoso comportamento c’è un nome: revenge porn. Questa forma di violenza è un crimine punibile in California».

Press conference tomorrow with my client Mischa Barton as we fight revenge porn. pic.twitter.com/voi4is5hrB — Lisa Bloom (@LisaBloom) 15 marzo 2017

