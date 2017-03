Ma il blog di Grillo è di Beppe Grillo?

Il blog di Grillo è di Beppe Grillo. Detta così sembra un’ovvietà. Ma sulla titolarità del sito che ha contribuito alla nascita e alla crescita del Movimento 5 Stelle sono emersi seri dubbi dopo la pubblicazione, ieri, di una memoria difensiva in cui i legali del comico spiegano che lui non ha alcuna responsabilità su quanto viene pubblicato sulle pagine web. A rendere pubblico il documento, dalla sua pagina Facebook, è stato il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi.

DI CHI SONO ASSOCIAZIONE E MARCHIO M5S E BLOG DI BEPPE GRILLO

La memoria difensiva rappresenta la risposta degli avvocati ad una denuncia dei Dem, una citazione per danni dopo un duro attacco sferrato dal blog di Grillo a marzo scorso a iscritti ed elettori del Partito Democratico, nei giorni in cui sui media imperversava l’inchiesta sull’impianto di Tempa Rossa (vicenda per la quale si dimise il ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi). Gli avvocati del leader M5S hanno scritto che lui «non è responsabile, né gestore, né moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio, del Blog, né degli account Twitter, né dei Tweet e non ha alcun potere di direzione né di controllo sul Blog, né sugli account Twitter, né sui tweet e tanto meno su ciò che ivi viene postato».

Per fare più chiarezza bisogna innanzitutto partire dalla pagina sulla privacy policy del blog, che spiega che Beppe Grillo è «titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente», mentre è «responsabile del trattamento dei dati» la Casaleggio Associati srl con sede in Milano. Stando alla legge sulla Privacy, dunque Grillo è la persona fisica alla quale «le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza» mentre la Casaleggio è una società preposta dal titolare al trattamento dei dati personali.

Ancora più chiaro è quanto scritto nello statuto dell’Associazione Movimento 5 Stelle firmato davanti a un notaio il 12 marzo 2013 da Beppe Grillo (presidente), suo nipote Enrico Grillo (vicepresidente e socio fondatore) e il commercialista di fiducia Enrico Maria Nadasi (segretario). A pagina 2 si legge: «Giuseppe Grillo, in qualità di titolare effettivo del blog raggiungibile dell’indirizzo www.beppegrillo.it, nonché di titolare esclusivo del contrassegno di cui sopra, mette a disposizione della costituita Associazione, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione medesima, la pagina del blog www.beppegrillo.it/movimento5stelle, nonché il contrassegno, sopra descritto. Spettano quindi al Signor Giuseppe Grillo titolarità, gestione e tutela del contrassegno; titolarità e gestione della pagina del blog www.beppegrillo.it/movimento5stelle».

In effetti, come si legge nello statuto dell’associazione M5S, Beppe Grillo risulta anche titolare del logo del Movimento. Effettuando una ricerca avanzata sull’archivio online dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si scopre che il 20 marzo 2012 il comico genovese ha depositato (la data di registrazione è 26 settembre 2012) un simbolo così descritto: «Figura di un cerchio al cui interno sono disposte cinque stelle e la parola ‘movimento’ con ” v ” in carattere di fantasia». Si tratta di un marchio senza la scritta in basso Beppegrillo.it (dallo scorso anno ‘Movimento5stelle.it’).

Un discorso a parte va fatto per il dominio Beppegrillo.it, creato il 15 marzo 2001. In questo caso il titolare non è il leader 5 Stelle ma tale Emanuele Bottaro di Modena.

(Foto di copertina: screenshot da statuto M5S)