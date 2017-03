MArika Cassimattis è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle comunali di Genova. Il M5S è la prima formazione rilevante che ha espresso il suo candidato per la successione di Marco Doria, mentre centrodestra e centrosinistra sono ancora bloccati da veti reciproci. Il successo di Marika Cassimatis è giudicato sorprendente, visto che ha prevalso una candidata appoggiata dalla base tradizionale del M5S, in questo momento messa in minoranza anche a Genova dagli ortodossi più fedeli a Grillo e Casaleggio. Cassimatis ha prevalso per pochi voti, 362 a 338, contro Luca Pirondini. Il tenore del teatro Carlo Felice era considerato il candidato appoggiato dagli ortodossi, anche per l’appoggio, piuttosto esplicito, di Alice Salvatore, la capogruppo in regione Liguria, molto apprezzata da Beppe Grillo e Davide Casaleggio. A Genova c’è stato un significativo scontro all’interno della base del Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Paolo Putti, ex candidato sindaco nel 2012, è uscito insieme ad altri consiglieri per dissensi verso la nuova linea, più sovranista e nazionalista, imposta da Grillo e Casaleggio. La base più legata alle esperienze politiche progressiste conta ancora però nel capoluogo ligure, come mostra la vittoria di Marika Cassimatis.

LEGGI ANCHE > Nel Movimento 5 stelle Genova si vogliono bene. Volano stracci virtuali tra Luca Pirondini e Marika Cassimatis

Docente nelle scuole superiori, iscritta all’ANPI, attivista storica dei movimenti genovesi, Cassimatis rappresenta un’iscritta al M5S piuttosto distante, anche per ragioni geografiche, dai volti nuovi post ideologici come Di Maio, Raggi o financo Appendino. La candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Genova sarà una delle più importanti esponenti grilline alle elezioni amministrative del 2017. Genova è insieme a Palermo la più popolosa città che andrà al voto, e rappresenta una grande occasione per il M5S, storicamente forte nel capoluogo ligure, dove è nato e vive Beppe Grillo. Marika Cassimatis dovrà però ricucire il M5S locale: anche nel giorno delle comunarie c’è stata una forte polemica sui social tra i sostenitori dei due candidati.