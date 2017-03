Hai il mal di schiena? Potrebbe dipendere da jeans attillati, scarpe aperte o borsa enorme

Hai il mal di schiena? Potrebbe essere causato dai jeans attillati. O anche dalle scarpe aperte. Non si tratta di un’affermazione avventata ma di quanto emerso da un’indagine condotta dall’associazione dei chiropratici britannici. A contribuire ai dolori alla schiena sarebbero insomma anche capi di moda molto diffusi come jeans super-attillati o skinny, cappotti con grandi cappucci ricoperti di pelo, scarpe aperte, borse enormi e addirittura gioielli pesanti. Ne parla il quotidiano inglese The Independent.

TRA LE CAUSE DEL MAL DI SCHIENA ANCHE JEANS ATTILLATI E SCARPE APERTE

Indossare jeans molto stretti può limitare la mobilità e costringere i muscoli a stare in tensione per compensare il cambio di postura, ha rilevato il chiropratico Rishi Loatey. «Se sono molto stretti, non si riesce a camminare in modo normale – ha spiegato l’esperto – Quando si cammina, il ginocchio, l’anca e il fondoschiena si muovono tutti insieme per minimizzare la pressione che arriva sulle articolazioni. Se una di queste parti non si muove come dovrebbe, si produce più pressione dappertutto».

L’indagine dei chiropratici ha rilevato che il 73% delle donne intervistate aveva avuto mal di schiena, e che il 28% era a conoscenza che i vestiti possono influire sulla postura, e causare dolore al collo e alla schiena, ma non lo avevano preso in considerazione al momento di scegliere cosa indossare. Non solo dunque i tacchi alti, ma anche le scarpe aperte, le ballerine e gli stivali morbidi, secondo l’indagine, possono far male alla schiena se indossati troppo spesso. Le scarpe ideali dovrebbero essere allacciate davanti per tenere il piede fermo, ha detto ancora il chiropratico Loatey. «Bisognerebbe cercare e indossare vestiti che ci consentano di muovere più liberamente. I cappucci pesanti e le borse troppo grandi possono limitare i movimenti. È bene anche limitare il tempo che si trascorre con i tacchi alti o le scarpe aperte, e usare nel tragitto verso il lavoro o eventi sociali scarpe da ginnastica o ben ferme».

(Foto da archivio Ansa. Credit: Jens Kalaene)