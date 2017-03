L’assurdo video della assurda canzone di Andrea Damante

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne, ma già produttore musicale e dj, lancia un singolo nuovo per il meraviglioso mondo della musica italiana. Lo fa con un nome originale, da sempre: “Always”. E no, non si tratta di Bon Jovi.

ANDREA DAMANTE E IL DEBUTTO, DEBUTTISSIMO CON ALWAYS

Ci sono due maniere per scoprire le doti canore del Dama. La prima è sentire il suo singolo “electro pop”. La seconda è quella di gustarsi il suo video. Una clip dalla trama decisamente non sense che è diventata a suo modo virale sui social.

Andrea Damante cerca di rifarsi sul più fortunato collega Justin Bieber ma di Bieber il Dama sembra avere ben poco. Pure nei profili latinos che continua a sfoderare nella clip. La canzone non spicca per particolare originalità, l’inglese è molto basic e la clip ha un senso che ancora non ci è molto chiaro.

ANDREA DAMANTE ALWAYS, LA TRAMA DEL VIDEO

Il video inizia col Dama che si trova all’ iper di Gabicce Mare , a Hollywood. Un caso, si sa, cioè può capitare a chiunque di trovarsi a Hollywood. Sbagli il pullman per caso e toh ti trovi a Los Angeles. Ma che ci fa il Dama a L.A.? Ma per trovare la squinzia, ovvio. Una bella ragazza che lui abbraccia appoggiato al cofano della sua auto nel mezzo di una delle numerose strade deserte che ci sono a Los Angeles. La tipa in questione non è Giulia De Lellis, la sua fidanzata, conosciuta nel programma di Maria De Filippi. Il video comincia a entrare nel vivo con il Dama che passa dal multicolor al bianco e nero. E piange.

La musica accelera all’improvviso, in un vorticoso remix, ed ecco che inizia la prima insidia per il Dama. Un gruppo di tizi X , con tanto di maschera, appaiono in fondo alla strada e fanno un balletto davanti all’auto dell’ex tronista. Fermandola.

Viene inquadrata una donna cecchino che punta il suo fucile non si sa bene dove. Uno dei tizi X afferra il braccio della squinzia per trascinarla via. Primo piano del Dama che a torso nudo mima pugni. A seguire altro primo piano del Dama dove uno dei tizi X gli punta la pistola in faccia. Continua a salire la tensione. All’improvviso c’è un frame dove compare quella che sembra essere la prigione di Alcatraz. Balletto dei tizi X che a confronto Rovazzi e la sua dab sembrano la macarena. Inquadratura degli interni della famigerata prigione di Alcatraz.

La musica si calma. Il Dama è dietro le sbarre. Pure la squinzia, ma in un’altra cella.

I need your love before it’s too late now

We can travel the world oh darling say yes

Iniziano alcuni primi piani di Andrea Damante con contorni fumettati. Un po’ gli a-Ha in “Take on me” … ma anche no. Tentativo mal riuscito. A seguire la coppia scappa mano nella mano in un posto imprecisato.

Riaccelera la musica, riparte il momento truzzo presente all’inizio della canzone. Una macchina sgomma a tutto gas su un piazzale. Ovviamente all’interno c’è il nostro Dama. Dama sgomma con una mano sul volante e l’altra su un fumogeno. Sì, un fumogeno.

Gli amici vestiti come rapper approvano il gesto del fumogeno dell’ex tronista.

Always, the stars forget to shine in the dark

and always, to sing this magic love with you

Seguono momenti di intimità della coppietta in questione con immagini del Dama e della squinzia a passeggio tra vario disagio metropolitano. I due infine si trovano abbracciati su un ponte. Non dove passeggiano tutti gli umani ma gli operai sottopagati e senza casco durante i lavori.

La canzone finisce così eh. Fine.

Tutto chiaro no?