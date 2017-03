Hosni Mubarak libero: sarà scarcerato l’ex presidente egiziano

L’ex presidente e dittatore egiziano Hosni Mubarak sarà liberato. L’uomo lascerà presto l’ospedale militare del Cairo dove è detenuto da oltre 5 anni. A deciderlo il procuratore generale Nabil Sadeq e il suo avvocato, Faride el Deeb. Rimane invece in carcere, con l’accusa di terrorismo, il suo successore, Mohammed Morsi rimasto in carica meno di un anno e spodestato dal golpe dell’estate del 2013.

HOSNI MUBARAK LIBERO: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA DECISO SUL SUO FUTURO

L’avvocato di Mubarak, Farid el Deeb, ha riferito che l’ex presidente egiziano tornerà a casa sua, nel quartiere di Heliopolis, ma non potrà lasciare il paese. Gli è stato infatti imposta questa limitazione a causa di inchieste minori in cui è coinvolto con l’accusa di corruzione. Alcune settimane fa la Cassazione ha giudicato Hosni Mubarak innocente per la morte degli attivisti della rivoluzione del 25 gennaio e ha respinto gli appelli delle famiglie delle vittime. Riporta Vincenzo Nigro su Repubblica:

Ma i reati più gravi, quelli commessi dal regime contro i cittadini egiziani, gli avvenimenti dei giorni della rivoluzione in cui morirono decine di manifestanti, per quegli avvenimenti Mubarak è stato totalmente assolto. Chi protesta naturalmente sono le famiglie delle vittime, dei “martiri della rivoluzione”: parlando con la France Presse, Moustafà Morsi, che ha perduto suo figlio Mohammed il 28 gennaio del 2011, accusa la giustizia egiziana “corrotta”: “Il sangue di mio figlio è stato versato per nulla, la corruzione è tornata in forza in Egitto – afferma – . Speravo che la primavera araba ci avrebbe dato migliori possibilità di vita, ma ormai tutto è peggio di prima”.

E invece Mahmoud Ibrahim, 37 anni, un ex responsabile del Partito democratico nazionale che era il partito unico al potere con Mubarak, dice che “dopo 6 anni di sedicente primavera araba, la gente pensa agli anni di Mubarak con nostalgia”.

(Credit foto copertina: © Ahmed Gomaa/Xinhua via ZUMA Wire)