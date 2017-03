Addio a Joni Sledge, morta la cantante di «We Are Family» | VIDEO

Joni Sledge, che con le sue sorelle registrò negli anni 70 la canzone «We Are Family», è morta all’età di 60 anni. La cantante è stata trovata morta nella sua casa da un amico a Phoenix, Arizona. Ancora sconosciute le cause del decesso.

«Una nube si è abbattuta sulla nostra famiglia. Accogliamo le vostre preghiere, mentre piangiamo la perdita della nostra sorella, madre, zia, nipote e cugina», ha dichiarato la famiglia di Joni.

La cantante, membro delle Sister Sledge si doveva esibire questo sabato, a Los Angeles. Nata a Filadelfia nel 1957 creò lo storico gruppo nel 1971 con le sorelle Debbie, Kim e Kathy. Secondo i familiari più stretti Joni non aveva nessuna malattia. Oltre al brano «We Are Family» le Sister Sledge sono ricordate anche per le canzoni «He’ s the Greatest Dancer» e «My guy».

(credits foto screenshot from YouTube)