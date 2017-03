Nello Stato di New York ha fatto molto freddo in questi giorni. Il gelo è stato così pervasivo da aver completamente ghiacciato una casa, come mostra una foto incredibile scattata dal fotografo John Kucko, e condivisa sulla sua pagina Facebook. L’abitazione si trova sulle rive del Lago Ontario, nella parte più settentrionale dello Stato di New York, una zona colpita da raffiche di vento a temperature di molti gradi sotto lo zero.

L’effetto provocata dall’ondata di freddo è quasi incredibile, visto che la casa è ricoperta interamente dal ghiaccio.