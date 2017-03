Qualche consiglio di moda direttamente dalle passerelle

Marzo pazzerello che porta il sole ed il vento! Ma è anche il mese delle sfilate e dei nuovi trend che pre-annunciano la primavera e l’estate. Scopriamo insieme quindi quali sono state le novità più importanti di queste sfilate!

Occhi da sirena:

Occhi magnetici sulla passerella di Marc Jacobs durante la settimana della moda, per uno sguardo sognante e diverso dal solito standard scuro e fumoso. Come crearli? Applicate un ombretto scintillante viola sulla linea dell’occhio, blu sulla parte esterna, verde appena sotto gli occhi, e oro agli angoli interni. Il Primer occhi è ovviamente un alleato fondamentale per far durare di più il trucco e per rendere i colori più vibranti. Obbligatorio il mascara nero per non rendere lo sguardo spento!

La coda a cintura di Pony:

Dietro le quinte a Tibi, sembrava in un primo momento, come se stessero facendo solo un altro coda di cavallo bassa. Poi ho notato invece che il parrucchiere Frank Rizzieri fissava un lungo tessuto sopra la base della coda (oltre ad un elastico); e della stessa lunghezza della fine della coda a Pony. Ma soprattutto il dettaglio più glamour è stata proprio la fibbia, non solo su abiti, scarpe e borse ma anche sui capelli la moda primavera estate mette in primo piano queste code in stile rodeo!

Labbra di fuoco, ma OMBRE:

Il rosso sì, è un classico. Ma quest’anno di più. Un labbro Ombre, come questo, da indossare soprattutto per scattare delle foto per Instagram, non di certo adatto ad ogni occasione! Come farlo? Iniziate con una tonalità di rosso scuro lungo il perimetro delle labbra per definire la forma, poi riempire il centro con un tono più brillante arancio. Per un tocco in più, usate un gloss, vibrante e di un colore evidenziatore arancione.

Nail Art Diamante:

Mentre abbiamo visto Gigi Hadid superarsi con la sua manicure da $ 2000 con veri cristalli Swarovski lo scorso anno, siamo pronti a passare alle unghie diamante per il 2017. Il nail artist coreano Eun Kyung, ha creato per l’occasione un nuovo design super scintillante e super conveniente perché fatto con pezzi di cellophane messi a strati e fissati con uno smalto trasparente. (veloce, carino e geniale!).

Un abbraccio dal Team Delight!