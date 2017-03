L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete aggredito a Caserta, colpita anche la troupe

L’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è stato aggredito a Caserta da alcuni venditori ambulanti africani mentre effettuava riprese nella centrale Piazza Pitesti. Nell’area ogni domenica sera si tiene un mercatino in cui viene venduta merce contraffatta accanto a prodotti etnici. I venditori sono perlopiù di nazionalità senegalese e la maggior parte è da anni in Italia in possesso di regolari permessi di soggiorno con licenza di ambulante. Le riprese effettuate ieri erano collegate a un servizio andato in onda su Canale 5 lo scorso 15 dicembre che mostrava piazza Pitesti completamente invasa da venditori immigrati.

LUCA ABETE AGGREDITO A CASERTA, TELECAMERA DISTRUTTA

Luca Abete è stato aggredito da alcuni ambulanti che hanno distrutto a bastonate una telecamera e colpito la troupe. L’inviato di Striscia La Notizia ha poi tentato, grazie all’aiuto di alcuni presenti che hanno provato a fermare gli aggressori, di rifugiarsi in un bar. Senza riuscirci. È stato infatti raggiunto e, una volta caduto a terra, e stato preso a calci. In seguito sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. A quel punto gli aggressori si sono dileguati. I poliziotti hanno scortato l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale dove i medici hanno confermato per Luca Abete e i suoi operatori la presenza di contusioni. Intanto due immigrati sono stati portati in Questura ma poi rilasciati perché l’inviato di Striscia la Notizia non li ha riconosciuti. Per provare a identificare gli aggressori la Polizia acquisirà le immagini riprese dalla telecamera.

La vicenda del mercatino di piazza Pitesti a Caserta fu subito affrontata dal sindaco Carlo Marino, eletto a giugno 2016. Poco settimane dopo il suo insediamento il primo cittadino della città campana ordinò un blitz della Municipale contro gli ambulanti in quanto la loro presenza non era autorizzata. Più volte le forze dell’ordine hanno sequestrato merce contraffatta ma gli ambulanti sono sempre tornati anche perché il mercatino trova il gradimento di molti cittadini. Sull’ubicazione del mercatino si attende che trovi sbocco il dialogo tra il Comune e la comunità senegalese.

