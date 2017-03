Dopo l’annuncio della data di uscita di Game of Thrones 7 sappiamo ora quanti episodi avrà la l’ultima stagione, l’ottava: sei.

GAME OF THRONES 8: SOLO SEI EPISODI PER IL FINALE DELLA SERIE

Per l’ultima stagione de Il Trono di Spade si passa quindi dai consueti dieci episodi a sei. Game of Thrones 7 dovrebbe avere, come molti appassionati avevano inizialmente ipotizzato, sette puntate.

La conferma arriva dagli showrunner DB Weiss e David Benioff, intervenuti al South by Southwest Film Festival (SXSW): «La stagione finale comprenderà solo sei episodi». Speriamo nella durata.

GAME OF THRONES 7: ED SHEERAN NEL CAST

Intanto è notizia di queste ore la partecipazione del cantante britannico Ed Sheeran farà parte del cast della settima stagione di Game of Thrones. Non è la prima volta che un musicista recita nella popolare serie HBO. I più attenti avranno notato Gary Lightbody degli Snow Patrol, Will Champion dei Coldplay, i Sigur Ros e i Mastodon. Game of Thrones 7 arriverà il 16 luglio.