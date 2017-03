I giocatori del Milan hanno scritto «Ladri» sugli scudetti della Juventus esposti nel corridoio che porta allo spogliatoio della squadra ospite. Iniziano ad arrivare informazioni più precise sulle forti tensioni registrate nel dopopartita di Juve-Milan, segnata da forti polemiche per la concessione di un rigore alla squadra bianconera a tempo scaduto. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di sabato, fornite dall’agenzia Ansa, sui danneggiamenti arrecati allo spogliatoio dello Juventus Stadium, fornendo un’ulteriore indiscrezione. Un pennarello avrebbe appunto scritto «Ladri» sulle riproduzioni degli scudetti dei campionati 2004-2005 e 2005-2006, che la Juve ancora espone all’interno del suo stadio nonostante siano stati revocati in seguito ai processi sportivi di Calciopoli.

La risposta era nell’offesa più diffusa: «Ladri». Chi lo ha scritto ha scelto un luogo non casuale, la riproduzione degli scudetti 2004-05 e 2005-06, al centro di Calciopoli. Il primo, revocato. Il secondo, assegnato all’Inter. Probabilmente tutto è avvenuto nel corridoio che porta allo spogliatoio ospiti, dove la Juventus mette in fila i trofei vinti, compresi quelli non riconosciuti dalla giustizia sportiva. Lì qualcuno, nella serata di protesta rossonera dopo il rigore concesso alla Juventus al 94’18’’, si è sfogato col pennarello.

Secondo l’articolo di Luca Bianchini per la Gazzetta dello Sport tra gli altri danneggiamenti dello spogliatoio ospiti dello Juventus Stadium ci sarebbe anche uno sgabello rotto. Le riproduzioni degli scudetti sarebbero state prese anche a pugni da alcuni giocatori del Milan, furibondi come si poteva vedere nel convulso fine partita. L’attaccante Bacca rischia diverse giornate di squalifica per le frasi rivolte all’arbitro mentre rientravano negli spogliatoi. La società rossonera per ora preferisce non commentare, mentre la Juventus ha preferito non sporgere denuncia per i danneggiamenti subiti.

Foto copertina: ANSA/FERMO IMMAGINE SKY