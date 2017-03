Abusi edilizi, in provincia di Ferrara sequestrati 223 appartamenti

La Tenenza della Guardia di Finanza di Comacchio, in provincia di Ferrara, ha sottoposto a sequestro 223 appartamenti (sugli oltre 350) che fanno parte del complesso residenziale ‘Regina Mare’ a Lido Pomposa, di proprietà di due società immobiliari di Comacchio, per un valore di oltre 20 milioni di euro. L’indagine (condotta dai finanzieri negli ultimi due anni) si era concentrata sul settore urbanistico e aveva visto lo scorso gennaio la condanna in primo grado, da parte del Tribunale di Ferrara, dei tre imputati (Massimiliano Tomasi, rappresentante legale della società committente dei lavori del Gruppo Tomasi case, Guido Zarattini, progettista del residence, e Antonio Pini, dirigente del Comune di Comacchio) alla pena di un anno di arresto e 20mila euro di ammenda, per la lottizzazione abusiva dell’area oggetto dell’intervento edilizio.

APPARTAMENTI SEQUESTRATI PER MANCATO RISPETTO DI VINCOLI EDILIZI

Nella sentenza di condanna, accogliendo la richiesta della Procura, il giudice aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di una parte degli immobili situati nell’area di oltre 65mila metri quadrati. Nella sentenza era stato indicato genericamente il sequestro solo degli immobili invenduti, senza quantificarli e specificarli. In seguito alla sentenza ulteriori accertamenti della Finanza hanno permesso di individuare quelli invenduti e indicarli, arrivando a dare un valore ai beni sequestrati che ammonta a oltre 20 milioni di euro.

La contestazione al processo riguardava il rilascio da parte del dirigente comunale Pini alla società del Gruppo Tomasi proprietaria dell’area di illegittimi permessi a costruire per la realizzazione del complesso. I permessi non erano conformi a diversi vincoli (alle direttive dei piani urbanistici sovraordinati regionali e provinciali riguardanti la tutela delle zone urbanizzate in ambito costiero e il Piano Regolatore del Comune di Comacchio). Il Piano Urbanistico Esecutivo ‘Regina Mare’ non avrebbe rispettato le previsioni minime di edificazione e il rispetto delle cubature di costruzione rispetto alle aree verdi.

