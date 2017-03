Taps, l’orso cappuccino fugge dalla recinzione. Ucciso da un guardiano

Taps, l’orso «cappuccino» star, che popolava, insieme alla sorella Tips, la fauna dello zoo di Osnabrueck, in Germania, è stato ucciso. L’animale, nato da un orso polare e un’orsa bruna è riuscito a scappare dalla sua area. I guardiani hanno deciso di abbatterlo prima dell’arrivo della polizia.

TAPS, ORSO CAPUCCINO UCCISO DAI GUARDIANI

«Il nostro personale ha reagito subito, abbiamo dovuto sparare all’animale per tutelare i visitatori», ha spiegato Andreas Busemann, direttore dello lo zoo. I visitatori sono stati allontanati dall’area e solo con l’arrivo della polizia lo zoo è stato evacuato. Non è ancora ben chiaro come l’orso sia potuto fuggire. L’ipotesi è quella di una rottura nella recinzione che ha permesso la fuga.

(Photo: Festim Beqiri/dpa)