C’è posta per te: la storia di Enzo e Stefania. «Se non mi ami perché non mi blocchi su Facebook?» | VIDEO

Durante l’ultima puntata di “C’è posta per te” una storia ha colpito molto il pubblico a casa, quella di Stefania ed Enzo, coppia di Melito di Porto Salvo. Enzo, fidanzato da 14 anni e vicino al matrimonio, conosce Stefania e se ne innamora. Sia la fidanzata che l’amante non sanno l’una dell’altra. Stefania scopre solo pochi mesi prima del matrimonio di Enzo la verità.

Alla fine Enzo si sposa ma al rientro del viaggio di nozze, lascia la moglie, chiedendo l’annullamento del matrimonio. Si è rivolto a Maria De Filippi per chiedere a Stefania di tornare.

guarda il video:

Inutile dire che la scenetta in studio ha conquistato tutti.

Se anche tu vuoi bloccare Enzo, retwitta subito! #cepostaperte pic.twitter.com/1z9fTZEfM3 — Rudy Zerbi (@RudyZerbi) 11 marzo 2017

Datemi il contatto Facebook di Enzo: è diventata la mia telenovela preferita. #cepostaperte — Angelo Iacopino (@angelo_iacopino) 11 marzo 2017

«Se non mi ami perché non mi blocchi su Facebook?», ha chiesto Enzo a Stefania in studio. Una domanda singolare, diventata virale. Alla fine però arriva il lieto fine. Stefania apre la busta e concede una seconda occasione all’uomo. Una scelta non molto condivisa dal pubblico femminile.