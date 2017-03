I giocatori del Milan avrebbero danneggiato lo spogliatoio dello Juventus Stadium, sfogando la loro rabbia per il rigore concesso dall’arbitro Massa a fine partita che ha determinato la loro sconfitta. Alcuni calciatori allenati da Vincenzo Montella, come ha scritto l’agenzia Ansa senza smentita da parte della società, avrebbero colpito gli arredi dello spogliatoio dove erano ospitati. Tra gli oggetti colpiti ci sono anche le insegne degli scudetti. I rumori e le urla sono state notate all’interno dello stadio, e la notizia è trapelata a diverse ore dal gesto. L’allenatore del Milan Vincenzo Montella si era scusato nel dopopartita per l’eccessiva reazione dei suoi giocatori. Le sue parole erano state interpretate in riferimento all’uscita dal campo, quando alcuni calciatori, come Bacca, si erano scagliati contro l’arbitro Massa.

Foto copertina: ANSA/ANDREA DI MARCO