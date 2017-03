Beppe Grillo ha rimarcato come il Movimento 5 Stelle sia diventato il primo partito, prendendo in giro Matteo Renzi. Secondo il leader i 5 Stelle sono l’originale, e l’ex presidente del Consiglio starebbe cercando di tornare in auge copiando le proposte del M5S. Il reddito di cittadinanza da tempo punto programmante più qualificante del Movimento è diventato lavoro di cittadinanza, e la piattaforma per la partecipazione degli iscritti Rousseau sarebbe altresì copiata da Renzi con Bob.

Il Reddito di cittadinanza (sostenuto da persone del calibro di Elon Musk) diventa “lavoro di cittadinanza” per Renzi e Berlusconi, cosa sia però non si sa. Emiliano propone al Pd di creare una “piattaforma digitale” che “possa costantemente essere collegata e consultata. Ogni tesserato sarà coinvolto nella scrittura dei programmi e nella loro attuazione, a qualsiasi livello territoriale, e verrà consultato sulle scelte strategiche”. Che idea rivoluzionaria! E Renzi, anziché ritirarsi dalla politica come aveva promesso, ieri ha annunciato: “Domenica presenteremo la nostra piattaforma sul web. Si chiamerà non ‘Rousseau’, ma Bob, come Bob Kennedy. Chi vorrà avrà la sua password con il suo pin. È la piattaforma che si collega con le feste dell’Unità. Non lasceremo la straordinaria invenzione del web nelle mani di chi fa business e soldi con gli ideali degli altri”. Renzi: facce Tarzan! Fino a ieri ci prendevano in giro perchè eravamo quelli della Rete, della democrazia diretta e ora vogliono copiarci pure su questo.

Nel post di Grillo sono enfatizzati i risultati positivi delle intenzioni di voto, che rilevano M5S come prima forza della politica italiana. La scissione ha provocato un calo dei valori del PD, che ora viaggia in media poco sopra al 25%, rispetto al 30% di qualche settimana fa. Dopo i tormenti provocati dalla giunta di Virginia Raggi il leader del Movimento 5 Stelle sembra aver ritrovato maggior convinzione, tanto da tornare ad attaccare il suo arcinemico degli ultimi anni, Matteo Renzi.

Foto copertina: ANSA/FERMO IMMAGINE RAIDUE