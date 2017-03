Il morbillo ha ucciso 17 persone dopo lo scoppio di un’epidemia di questa malattia in Romania. Migliaia di persone hanno contratto il morbillo, come rimarcato dal ministro della Salute Florian Bodog. Le ultime stime indicano in 3400 persone il numero di chi ha contratto la malattia infettiva dallo scoppio dell’epidemia. Bodog ha evidenziato come il virus sia simile a forme già rintracciate in Ungheria e Italia, ma il ministro della Salute non si è detto sicuro che si tratti dello stesso. Per fermare l’epidemia la Romania ha abbassato l’età per l’amministrazione del primo vaccino contro il morbillo, da 12 a 9 mesi, raccomandando che tutti i bambini sotto questa fascia di età siano immunizzati al più presto. Il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha ammonito come la probabilità dell’esportazione dei casi di morbillo registrati in Romania sia elevata. La maggior parte delle infezioni è concentrate nell’area occidentale della Romania. Nella confinante Ungheria non è stata invece riscontrata traccia di epidemia, dopo che le autorità sanitarie avevano riportato 31 casi sospetti.