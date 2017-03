Occidentali’s Karma conquista il mondo: la canzone di Gabbani ascoltata in 30 Paesi

La canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Occidentali’s Karma sta conquistando il mondo. Il brano di Francesco Gabbani infatti non solo è in vetta alla classifica dei più ascoltati nelle radio italiane ma viene trasmesso anche sulle emittenti di tanti altri paesi, dal Sudamerica all’Europa dell’Est, dalla Scandinavia alla Turchia.

La canzone di Gabbani è per la terza settimana consecutiva al comando della classifica airplay dei singoli più ascoltati in radio in Italia, totalizzando 5.639 passaggi su 285 emittenti italiane. Ma è stato già tradotto in diverse lingue e sarà in gara al prossimo Eurovision Song Contest 2017. Secondo i dati Radiomonitor, azienda che monitora oltre 4.700 emittenti radiofoniche e televisive in tutto il mondo, Occidentali’s Karma è stato trasmesso in Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria, registrando oltre 20mila passaggi rilevati in meno di un mese.

Per quanto riguarda la classifica airplay dei singoli più ascoltati in Italia non cambiano le prime tre posizioni: anche in questa settimana formano il podio Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani, Shape of you di Ed Sheeran e All Night di Parov Stelar. Quarto e quinto posto per Chained To the Rhythm di Katy Perry (che guadagna quattro posizioni) e per Il Conforto di Tiziano Ferro (che sale di un gradino). Completano la top ten Vedrai di Samuel (in salita di due posizioni dall’ottavo posto), Rockabye dei Clean Bandit (dal nono al settimo gradino), I Feel It Coming di The Weekend (dalla nona all’ottava piazza), Cloud 9 dei Jamiroquai (dal 13esimo al nono posto) e Che sia benedetta di Fiorella Mannoia (stabile in decima posizione). Fenomeno di Fabri Fibra è invece la più alta nuova entrata della settimana (alla posizione 27), seguito in questa speciale classifica da Believer degli Imagine Dragons (alla posizione 37) e da That’s what i like di Bruno Mars (alla posizione 38).

