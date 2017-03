“L’intervista”, le lacrime di Valeria Marini: «Mio papà? Il mio angelo, è in Paradiso, io lo so» | VIDEO

Ieri a “L’Intervista” Valeria Marini si è raccontata nel programma di Maurizio Costanzo. Si è commossa rivedendo le immagini di papà Mario. «Mi manca molto, anche se lo sento vicino. E’ il mio angelo e lo sogno spesso, è sempre sorridente come lo era in vita. Se fosse qui adesso gli direi che sono felice di avere un papà come lui».

guarda il video:



«All’inizio voleva che continuassi a studiare, ma quando ho raggiunto il successo era contento. Come mia madre era preoccupato, il mondo dello spettacolo è un ambiente difficile», ha la showgirl raccontato. Durante la sua lunga intervista ha parlato della sua famiglia: «A volte lo sogno così, sorridente. Lui è in Paradiso, io lo so. Se fosse qui adesso gli direi che sono felice di avere un papà come lui e gli chiederei di stare un po’ più insieme. Se ne è andato un po’ troppo presto». Maurizio Costanzo rimane spiazzato: «Di tutte le interviste che ho fatto la tua mi ha emozionato. Perché questa emozione viene da dentro».