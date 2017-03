Casaletto Lodigiano: tenta di rubare al ristorante. Ucciso dal titolare

Ieri un ladro, che gli investigatori non sono ancora stati in grado di identificare, è stato ucciso mentre cercava di introdursi all’interno di un ristorante a Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi. A sparare, secondo quanto spiegato dai carabinieri, sarebbe stato il titolare.

CASALETTO LODIGIANO: SPARA AL LADRO E LO UCCIDE

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, la vittima, con tre complici, ha cercato di entrare alle 3.40 nel locale allestito sia a bar che a tabaccheria. Mario Cattaneo, 67 anni, che vive sopra la sua attività, dopo aver sentito rumori sospetti sulla saracinesca, si è alzato, è sceso e ha scoperto i ladri. Secondo quanto ricostruito è partita una collutazione e l’uomo ha sparato con un fucile da caccia tenuto regolarmente all’interno del cortile. I complici avrebbero cercato di portare via il ferito ma lo hanno lasciato nei pressi del locale. Assieme alla vittima i ladri hanno mollato per strada anche un sacco pieno di sigarette, provento del furto. Cattaneo si trova ora ricoverato all’ospedale Maggiore di Lodi con lesioni a un braccio e a una gamba. Sarà sentito nelle prossime ore dagli inquirenti.

(foto ANSA/ WEB/ STREET )