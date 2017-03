Italian Teacher Prize, ecco la lista dei dieci migliori professori d’Italia

Chi sono i migliori insegnanti d’Italia? Lo rivela la top ten dell’Italian Teacher Prize, istituito quest’anno dal Ministero dell’Istruzione, che ha selezionato 11mila candidature e poi scelto 50 finalisti. Infine, è stata pubblicata la lista dei dieci migliori professori del nostro Paese per creatività, motivazione e didattica innovativa. Tra loro verranno scelti la prossima settimana 5 vincitori. Il primo tra i docenti conquisterà un premio di 50mila euro. Gli altri quattro invece riceveranno 30mila euro ciascuno. Il premio in denaro verrà assegnato alle scuole dei professori vincitori per la realizzazione di attività e progetti promossi e coordinati dagli insegnanti premiati. Il vincitore del Premio Nazionale Insegnanti sarà poi valutato dal comitato del Global Teacher Prize per un possibile inserimento fra i primi 50 finalisti mondiali. Tutti i docenti italiani potranno comunque partecipare direttamente all’edizione mondiale anche se non hanno aderito al premio nazionale.

I DIECI MIGLIORI PROFESSORI D’ITALIA

Ecco chi fa parte della top ten:

Annamaria Berenzi – Prof. di Matematica al I.I.S. Castelli (Brescia)

Riccardo Canesi – Prof. di Geografia al I.I.S. D. Zaccagna (Carrara)

Lorella Carimali – Prof. di Matematica e Fisica al Liceo scientifico Vittorio Veneto (Milano)

Gianluca Farusi – Prof. di Chimica e Tecnologie chimiche al I.T.I.S. G. Galilei (Avenza)

Daniela Ferrarello – Prof. di Matematica al IPSSAR Karol Wojtyla (Catania)

Marco Ferrari – Prof. di Filosofia e Storia al Liceo M. Malpighi (Bologna)

Consolata Maria Franco – Prof. di Italiano, Educazione civica, Storia e Geografia all’Istituto Penale Minorile (Nisida)

Dario Gasparo – Prof. di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali al I.C. Valmura (Trieste)

Maria Lina Saba – Prof. di Discipline economico-aziendali al I.T.C.G. Enrico Fermi (Pontedera)

Antonio Silvagni – Prof. di Materie letterarie e Latino al I.I.S. Leonardo Da Vinci (Arzignano)

(Foto da archivio Ansa)