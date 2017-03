«Twin Peaks» ritorna. Il 21 maggio 2017 i milioni di appassionati della serie TV culto di David Lynch potranno finalmente vedere su Showtime le nuove puntate. Per promuovere Twin Peaks sono stati prodotti due teaser, e in Australia è stato scelto un modo particolarmente originale per la campagna di marketing. Sui cartelloni in cui si vede la foto di Laura Palmer, la reginetta di bellezza assassinata il cui assassinio dava l’avvio alla serie TV, e la celebre scritta «It’s happening again» c’è un numero di telefono.

Chi chiama il numero di telefono può sentire una voce registrata che ripete «It’s happening again», con una voce particolarmente angosciata, per più volte.

La frase è uno dei simboli di Twin Peaks, ed era stata citata anche da David Lynch quando aveva annunciato il ritorno della serie TV, andata in onda per due stagioni sulla rete TV americana ABC a inizio degli anni novanta.