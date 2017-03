I meravigliosi insulti ai giornali per aver rivelato chi ha vinto MasterChef Italia

Ieri su SkyUno è andata in onda la finale di MasterChef Italia 6. Il vincitore è….

Stiamo scherzando.

Quello che ci colpisce stamane, oltre alla immensa bravura dei finalisti, arrivati fino alla conclusione senza le solite polemiche sulla meritocrazia, è la reazione di diversi utenti alla notizia del vincitore di MasterChef Italia. Vincitore/itrice che noi non spoileremo per solidarietà verso chi si è registrato la puntata, la deve ancora rivedere, non ha la paytv o aspetta questo momento come la finale dei mondiali.

Abbiamo raccolto però i commenti più belli e le reazioni sotto i giornali. Perché lo spoiler è un dramma quotidiano. A vostro rischio e pericolo.

«Peste corna e cavallette a chi ha deciso di postare questo post e spoilerare la puntata a tutti color che non l’avevano vista! Grazie e cattiva giornata», commenta Christian. E ancora Linda: «Vi odio dal più profondo del cuore».