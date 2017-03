Lo Zecchino d’Oro è stato censurato in Cina. Come riporta il Corriere della Sera di oggi, le canzoni dei bambini cantate dai piccoli del Piccolo Coro dell’Antoniano sono state rimosse da un portale video simile a Youtube, su ordine delle autorità di Pechino.

Le piattaforme audio e video sul web hanno ricevuto una nota governativa con l’ordine di cancellare i contenuti a tema religioso e così sono sparite «La preghiera» (che comincia con la strofa «O Dio che tutto sai, ricordati di noi») e «Alleluia lodate il Signore». La notizia è pubblicata dal Global Times , giornale comunista, informato da alcuni utenti di Youku Tudou, piattaforma di video online simile a YouTube.

La notizia è stata confermata da Youku Tudou, che ha giustificato la misura censoria alla luce dei differenti orientamenti religiosi degli utenti. Il portale web ha consigliato a chi visualizza i video di non scaricare i filmati delle canzoni con contenuto religioso. Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, comunemente chiamato Zecchino d’Oro dal nome del festival canoro dei bambini di cui è protagonista principale assistendo i piccoli cantanti in gara, è particolarmente popolare in Cina. Lo confermano i ripetuti concerti nelle principali città del gigante asiatico, a Pechino come a Shanghai. Quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è venuto in visita di Stato un coro di una scuola elementare che tiene i corsi in italiano ha eseguito una canzone religiosa, «Forza Gesù». La censura in Cina è molto severa, tanto che anche Peppa Pig, molto famosa tra i bambini come lo Zecchino d’Oro, è stata colpita. Secondo South China Morning Post i libri dedicati alla famiglia dei porcellini sono stati limitati per bloccare l’influsso dei valori stranieri. Anche il cartone Disney Zootropolis ha attirato l’attenzione delle autorità cinesi, molto critiche per la sovversione valoriale rappresentata da una storia ricca di propaganda occidentale immorale. Foto copertina: screenshot di Facebook/Zecchino d’Oro Official