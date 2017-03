Düsseldorf, l’attacco con l’ascia nella stazione ferroviaria di Sant’Agostino non avrebbe una motivazione terroristica. L’attentatore è già stato fermato dalla polizia tedesca, subito dopo aver compiuto il gesto. Al momento non è stato possibile interrogarlo, visto che nel tentativo di fuga è caduto da un ponteggio, ferendosi in modo piuttosto grave. La polizia però lo ha già identificato. Fatmir H., il nome fornito dalle autorità tedesche, ha ferito 7 persone, di cui 3 in modo grave, attaccando con un’ascia le persone che aspettavano di salire su un treno regionale. Nessuno dei tre feriti in modo grave correrrebbe però pericoli di vita. L’attacco alla stazione di Düsseldorf è stato compiuto da un uomo già conosciuto per i suoi problemi psichiatrici, che proviene dall’ex Jugoslavia, e residente nella vicina Wuppertal. Secondo quanto riferito da Spiegel Online, su fonti della polizia, Fatmir H. avrebbe detto agli agenti che lo stavano arrestando di aver sperato di esser ucciso da loro durante l’inseguimento. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, Fatmir H. avrebbe agito da solo, e non ci sarebbero motivazioni terroristiche oppure estremistiche per l’attacco con l’ascia di Düsseldorf. La situazione nella città tedesca, capoluogo del Land Nordreno-Vestfalia, è già ritornata alla normalità.

Foto copertina: screenshot da Twitter