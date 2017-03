Ci sarebbe un errore umano dietro il cedimento del cavalcavia numero 167 sull’autostrada A14. Nel crollo sono morti Emidio Diomede e Antonella Viviani. La pm di Ancona, Irene Bilotta, indaga per omicidio colposo plurimo (ma potrebbe presto aggiungersi l’ipotesi del disastro colposo). A riportarlo è Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera:

«Ora sto qui, davanti a un cumulo di detriti e sto cercando di capire io per primo i motivi di questo cedimento — dice al telefono dall’A14 il portavoce della ditta Delabech srl di Roma che eseguiva i lavori sul ponte crollato —. Di sicuro non lo stavamo rinforzando dal punto di vista antisismico, il terremoto di questi mesi non c’entra niente, il nostro era un semplice intervento di manutenzione programmata…». Clic. Sono di poche parole anche alla Pavimenta Spa, l’azienda di cui Autostrade per

l’Italia detiene il 20 per cento del capitale e che fa parte del gruppo Atlantia. Delabech stava lavorando in subappalto sul ponte di Camerano per conto della società controllata di Autostrade, la Pavimental del presidente Gennarino Tozzi, a cui era stata affidata l’opera in primis: un subappalto da 800 mila euro, con lavori iniziati nel maggio 2016 e da terminare, secondo cronoprogramma, nel settembre 2017.