È stata annunciata la data della prima puntata di Game of Thrones 7 | VIDEO

Arriva così, con uno sharing altissimo su Facebook, l’annuncio ufficiale dell’uscita in tv della serie Game of Thrones 7. La premiere della settima stagione de Il trono di spade, sarà trasmessa domenica 16 luglio 2017. La pagina della popolare serie Hbo lo annuncia con una diretta Facebook con tanto di countdown virtuale. Su quella diretta virtuale sono arrivate migliaia di persone in contemporanea. Dopo lo scioglimento del blocco di ghiaccio che appariva sullo schermo è partito il primo trailer della nuova stagione. Ecco qui il video.

GAME OF THRONES 7: SKY ATLANTIC TRAMETTE IN DIRETTA?

La sesta stagione e la sua ultima puntata erano andate in onda il 24 aprile 2016. Le riprese della settima stagione si sono concluse a fine febbraio. Ora i fan italiani aspettano che Sky Atlantic, che lo scorso anno ha distribuito in contemporanea GoT (alle 3 della notte tra domenica e lunedì), dia l’annuncio ufficiale. Altre notti insonni, in cui varrà la pena seguire le vicende di Jon Snow e compagnia.