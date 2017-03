Sonia Bruganelli è finita di nuovo sotto le polemiche (virtuali). La moglie di Paolo Bonolis ha postato un video su Instagram in cui è ritratta davanti a un bancomat. L’amico Alessandro le suggerisce di prelevare 30 euro per abituarsi a vivere con poco e la invita a partecipare al famoso reality dei vip Pechino Express. Lei commenta: «Che ci faccio con 30 euro? Voi politically correct siete proprio falsi…». Diverse persone non hanno preso bene la battuta dei 30 euro e hanno commentato indignate sotto il video in questione.

Ricordiamo che Sonia balzò alle cronache mondane per lo scatto dal jet privato con a bordo tutta la famiglia diretta in vacanza. Una immagine che sollevò le ennesime critiche.

Diversi giornali hanno quindi ripreso l’ultimo video con i commenti indignati sui social. Bruganelli però l’ha presa benissimo. Ha immortalato il pezzo del Corriere della Sera che la cita replicando: «Ma quale gaffe???!!!?? Quale partenza?! Ma perché non vi preoccupate dei ponti che crollano, cavolo?»

Ma quale gaffe???!!!?? Quale partenza?!?!?! Ma perché non vi preoccupate dei ponti che crollano, cavolo???? #ironia #relaxtime #familytrip #gag #scherzi #30eurounasettimana #tuttimoralistisono #coniphone7 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 9 Mar 2017 alle ore 06:54 PST

Ora che abbiamo sprecato 5 minuti per la lettura di questo pezzo vi rimandiamo a questioni ben più serie. Da approfondire.

Ah Sonia Bruganelli non partirà per Pechino Express. Avrà ritirato 30 euro, 300, boh, chissà. Non ci interessa mica: #relaxtime.