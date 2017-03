Due morti (marito e moglie) e due feriti: è questo il bilancio del crollo del cavalcavia numero 167 della strada provinciale 10, su entrambe le carreggiate, dell’autostrada A14. I due corpi sono già stati recuperati dai vigili del fuoco. A cedere una struttura provvisoria installata durante i lavori di ampliamento per la tre corsie. Le vittime, al momento del crollo, si trovavano all’interno della loro auto. Sono invece rimasti feriti due operai che, al momento del tragico incidente, stavano svolgendo alcuni lavori al cantiere.

Intanto è stata aperta una inchiesta: il reato è, per il momento, quello di omicidio colposo plurimo. L’area è stata posta sotto sequestro.

CROLLO CAVALCAVIA A14: MORTI MOGLIE E MARITO

Sono Emidio Diomede, 60 anni, e la moglie Antonella Viviani, 54, le vittime della A14. La coppia era originaria della provincia di Ascoli Piceno. A confermarlo all’ANSA il dirigente della Polizia stradale delle Marche Alessio Cesareo. I due, di Spinetoli, viaggiavano a bordo di una Nissan Qashqai, travolta dal crollo del ponte, lungo il quale erano in corso lavori di manutenzione, a cura di due diverse ditte. I feriti, due operai della Delabech, sono stati invece ricoverati nell’ospedale di Ancona.

CROLLO CAVALCAVIA A14, AUTOSTRADE: «ERA UNA STRUTTURA PROVVISORIA»

Autostrade per l’Italia spiega, in una nota, che il ponte crollato lungo l’A14 era una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico. Il crollo è avvenuto nell’ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell’A14 nel tratto tra Ancora Sud e Loreto. Secondo una prima ricostruzione, una sola autovettura sarebbe rimasta coinvolta, e due morti si sarebbero trovati a bordo di quell’auto. Ecco il video effettuato dal Tgr Marche, con un inviato presente sul posto

CROLLO CAVALCAVIA A14: FERITI DUE OPERAI ROMENI

Sono due operai romeni di 56 e 46 anni i feriti nel crollo del ponte provvisorio lungo l’A14, avvenuto fra Ancona e Loreto. Sono precipitati da un’altezza di circa sei-sette metri: il più anziano si è fratturato un polso e ricorda tutto quanto è accaduto. L’altro invece apparentemente non avrebbe riportato fratture, ma non ricorda gli attimi dell’ incidente.

CROLLO CAVALCAVIA A14, I TESTIMONI: «CI SENTIAMO MIRACOLATI»

Sono tante le persone rimaste bloccate sull’autostrada A14, a 10 chilometri a Nord del casello di Loreto. Tra queste c’è Anna Maria Mancinelli, di Porto Sant’Elpidio (Fermo) che spiega come si sia sentita miracolata. La sua auto si è fermata a un centinaio di metri dal ponte. «Prima abbiamo visto della macchine ferme – ha raccontato all’Ansa -, poi un autoveicolo schiacciato e abbiamo capito che cosa era successo. Sono laica, ma stavamo tornando da un conferenza stampa di presentazione ad Ancona della Festa delle Pro Loco che si terrà il 12 marzo a Loreto, dove verranno benedetti i gonfaloni dell’Unpli. Questo e il fatto che ci troviamo nel territorio di Loreto mi fanno sentire una miracolata». Un altro testimone ha riferito a Rainews24 gli attimi drammatici: «Davanti e me le auto hanno frenato di colpo, c’era molta polvere e non si vedeva nulla. Pensavamo che fosse per i lavori in corso, nessuno capiva cosa succedeva. Poi la polvere è andata via e abbiamo visto il ponte crollato. É stata una situazione tragica».

CROLLO CAVALCAVIA A14: I PRECEDENTI

Quello del crollo del cavalcavia sulla A14 è solo uno dei tanti episodi sulle strade italiane con morti e feriti. Il 28 ottobre 2016 crollò il cavalcavia di Annone, lungo la strada provinciale 49, tra Annone Brianza a Cesana Brianza (provincia di Lecco). Ci furono un morto e diversi feriti. Il 23 gennaio invece un altro ponte crollò dividendo in due la Calabria senza, fortunatamente, causare vittime. Intanto anche in Senato si apprende del tragico incidente nelle Marche. «Ci ha raggiunto una triste notizia per il crollo di un Cavalcavia. Sono state coinvolte due autovetture, ci sono dei morti, dei feriti e io inviterei per questa tragedia della strada, per questo evento drammatico a un minuto di silenzio, a un minuto di raccoglimento», ha dichiarato il presidente del Senato, Pietro Grasso prima di iniziare il suo intervento a Palazzo Madama. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta predisponendo l’istituzione di una commissione ispettiva di esperti del dicastero per analizzare e valutare quanto accaduto.

