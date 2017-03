Il sondaggio bufala della Bbc con il M5S che «asfalta tutti»

In questi giorni è stato condiviso su alcuni account Twitter legati al M5S un sondaggio riservato condotto dalla Bbc che rilevava dati molto favorevoli ai 5 Stelle. L’indagine, però, era una bufala, tanto che chi l’aveva condiviso l’ha già rimosso, come si può notare cliccando sopra al collegamento su Twitter. Ecco la foto del sondaggio, con i dati e il messaggio di accompagnamento, che rimarcava come il vero motivo per la mancata convocazione di elezioni anticipate fosse la forza soverchiante del M5S. Il sondaggio, più che della Bbc, appare fatto con Paint, visto che è davvero simile alle foto diffuse dagli account social de La7 con i dati delle rilevazioni di Emg.