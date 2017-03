La finestra azzurra dell’Isola di Gozo, a Malta, non c’è più | VIDEO

La famigerata finestra azzurra, ovvero una delle attrazioni naturali dell’isola di Gozo, a Malta, non c’è più. L’arco roccioso sul mare blu non ha retto l’impatto con una forte tempesta ed è crollato.

«Una notizia straziante», ha commentato su Twitter il primo ministro maltese, Joseph Muscat.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 marzo 2017

Nel 2013 uno studio aveva previsto il crollo. La roccia ha subito con gli anni una progressiva erosione tanto che fu interdetto il passaggio ai turisti. Una norma continuamente violata con avventurieri che hanno passeggiato da sempre, non curanti, sopra la celebre arcata.

La finestra azzurra ha fatto da cornice a celebri serie tv, film e perfino spot. Appare in Scontro di titani (Clash of the Titans) di Desmond Davis, del 1981 ma anche in Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) di Kevin Reynolds, 2002.

Qualcuno la ricorderà nella serie L’Odissea di Andrej Končalovskij del 1997 ma sopratutto nella prima stagione di Game of Thrones. Recentemente Hugo Boss la utilizzò per uno dei suoi spot pubblicitari.

Ecco qui la finestra azzurra ne Il Trono di Spade:

La celebre serie tv ha girato diverse scene a Malta. Una di questa è nella vecchia capitale Mdina, dove Catelyn e Ser Rodrik Cassel, cavalcano ad Approdo del Re, attraverso la splendida porta della città. I più appassionati ricordano Forte Ricasoli (La porta della Fortezza Rossa di Approdo del Re) e la splendida Forte Manoel (ovvero il Gran Tempio di Baelor).