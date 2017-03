Madonna ha fatto un corto per la festa delle donne

Si chiama Her Story il corto di 12 minuti con cui Madonna ha voluto omaggiare le donne il giorno della loro festa. La pellicola è divisa in otto capitoli e si apre con un proclama ” Welcome to the revolution of love, to our refusal as woman to accept this new age of tyranny.”

Madonna prende le donne ad esempio di tutte le categorie di persone che sono emarginate. Disuguaglianze di questo tipo all’interno della società, per la cantante, devono essere comparate a veri e propri crimini. Questo pensiero è ribadito alla fine del corto: “Women’s rights are human rights.”

