Virginia Raggi è ancora senza assessore all’Urbanistica. A quasi un mese dalle dimissioni di Paolo Berdini la giunta di Roma rischia di essere senza uno dei suoi componenti più importanti per ancora diverso tempo. La nomina di Luca Montuori infatti è stata solo annunciata in conferenza stampa, come spiega il Messaggero di oggi in un articolo di Simone Canettieri e Lorenzo De Cicco. Il problema che ha congelato l’incarico a Luca Montuori è il conflitto di interessi che si potrebbe verificare: il nuovo assessore all’Urbanistica ha infatti quote in uno studio di architettura di Roma. L’articolo 78 del Testo unico degli Enti Locali vieta lo svolgimento di attività professionali nelle medesime materie del medesimo territorio amministrato. Il rischio di incompatibilità è riconosciuto anche in una nota diffusa da Luca Montuori e ripresa dal Corriere della Sera.

Riguardo una mia presunta incompatibilità con l’incarico di assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici ci tengo a precisare che ho già provveduto a prendere appuntamento da un notaio per chiudere l’Associazione 2tr Architettura di cui sono cofondatore — la nota di Montuori —. Sottolineo quindi che tale atto avverrà prima della formalizzazione del mio nuovo incarico nella giunta capitolina

La nomina di Luca Montuori sarà formalizzata quando l’assessore all’Urbanistica cederà le quote del suo studio. Probabilmente ci vorrà ancora una settimana prima della sua effettiva entrata in carico, così da sostituire Paolo Berdini a circa un mese dallo scoppio della vicenda relativa alla sua intervista con La Stampa. L’ex assessore all’Urbanistica aveva colloquiato in modo riservato con un giornalista esponendo severe critiche contro il sindaco Raggi, tanto da alludere perfino a sue relazioni sentimentali con alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Dopo la rivelazione dell’audio Berdini era stato allontanato, ma la giunta Raggi ha impiegato diverse settimane prima di indicare, anche se non effettivamente, Luca Montuori.

Foto copertina:ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI