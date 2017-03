Michael Stipe ha da tempo cambiato look. Da quando i REM si sono sciolti il loro ex cantante si è fatto crescere una barba lunghissima, da hippy anziano, che lo rende praticamente irriconoscibile per chi ha ancora in mente la sua immagine di popstar. Un’altra stella del mondo dello spettacolo americano, David Letterman, ha scelto di non tagliarsi la barba e farla diventare molto lunga dopo il suo ritiro dalla TV. Il conduttore appare però in copertina di una rivista questa settimana, e Michael Stipe ha deciso ironicamente di scattarsi una foto a fianco alla rivista per evidenziare la somiglianza.

Accanto alla copertina con David Letterma barbuto si vede Michael Stipe praticamente identico, che commenta ironico So fucked up, così incasinato. Un modo divertito di commentare la simile scelta stilistica che lega due artisti americani molto popolari a livello mondiale. Rilassati e spensierati, con la loro barba da pensionati in totale controtendenza contro ogni regola dell’apparenza o quasi imposta dallo show business.

Foto copertina: screenshot di Instagram